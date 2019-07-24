الأهلي المصري بطلًا لدوري 2018-2019

المواطن - محمد سمعه

تُوج الأهلي المصري- رسميًّا- اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019، وذلك بعد الفوز على نادي المقاولون العرب بثلاثية دون رد.

وفي نفس وقت مباراة الأهلي المصري والمقاولون العرب، أُقيمت مباراة الزمالك والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في القاهرة حيث انتهت المباراة بفوز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف.

الشوط الأول:

بدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري والمقاولون بضغط هجومي كبير من قبل المارد الأحمر، والذي قاتل بقوة وسعى لإحراز الهدف الأول في اللقاء.

ونجح الأهلي المصري في إحراز الهدف الأول في مباراة المقاولون عبر نجمه التونسي علي معلول في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول، مستغلًّا خطأ دفاعيًّا قاتلًا من لاعبي المقاولون.

وظل الأهلي المصري يبحث عن إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري والمقاولون بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي المصري والمقاولون، استغل المارد الأحمر تراجع فريق المقاولون، حتى تمكن المارد الأحمر من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب حسين الشحات في الدقيقة الثالثة والستين، بعد تمريرة سحرية من اللاعب صالح جمعة.

ويذكر أن فريق الأهلي المصري ظل يبحث عن تسجيل الهدف الثالث، لقتل المباراة لصالحه من أجل الاقتراب من لقب الدوري رقم 41 في تاريخ المارد الأحمر.

وأضاف اللاعب حسين الشحات الهدف الثالث لـ الأهلي المصري في الدقيقة الحادية والسبعين بعد مهارة فردية رائعة.

وانتهت مباراة الأهلي المصري والمقاولون، بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد ليحصد الفريق الأهلاوي، اللقب رقم 41 له في بطولة الدوري.

وبعد فوز الأهلي المصري بلقب الدوري المحلي، سيواجه الأهلي فريق اطلع بره الجنوب سوداني في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة.