الأهلي ضد الزمالك .. الأحمر يحسم القمة بهدف معلول

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الأهلي ضد الزمالك، التي أُقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بفوز المارد الأحمر بهدف علي معلول.

الأهلي ضد الزمالك:

وبدأت مباراة الأهلي ضد الزمالك بضغط من المارد الأحمر؛ لمحاولة إرباك لاعبي الدفاع، ورد الفريق الأبيض بهجمة عن طريق زيزو، قبل أن يتألق محمد الشناوي ويتصدى لانفراد محمد إبراهيم، ثم مرت تسديدة إبراهيم حسن بجوار القائم.

وسدد نجم الأحمر وليد سليمان كرة قوية، ولكنها مرت بعيدًا عن المرمى، وهدأ إيقاع اللعب، واستمرت محاولات الفريقين في مباراة الأهلي ضد الزمالك دون خطورة حقيقية على المرمى.

وأجرى الأبيض تغييرًا اضطراريًّا بخروج المدافع محمود علاء بعد تعرض لإصابة، ودخول محمود حمدي الونش بدلًا منه في الدقيقة 39، وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الزمالك بأداء مخيب من الفريقين.

هدف معلول:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أبعد الشناوي عرضية حمدي النقاز، لتصل إلى عمر السعيد، إلا أنه أهدرها بغرابة، ونجح علي معلول في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الأهلي ضد الزمالك عند الدقيقة 59.

وأخطأ حارس الأبيض عماد السيد في إمساك الكرة، ليُقابلها علي معلول ويُسددها بنجاح في الشباك، وأهدر محمد إبراهيم انفرادًا، وحاول لاعبو الزمالك تسجيل هدف التعادل، ولكن كان الأداء الهجومي بلا فاعلية.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وتألق الشناوي وأبعد كرة رأسية من فرجاني ساسي، وحصل لاعب الأبيض، زيزو على بطاقة حمراء للاعتراض على الحكم، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الزمالك بفوز الأحمر بهدف نظيف.

ترتيب الدوري المصري:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما ضمن الفوز باللقب للمرة الـ41 في تاريخه وللموسم الرابع على التوالي، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك.