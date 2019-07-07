الأهلي في حيرة

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي في الفترة الأخيرة عن الإبقاء على اللاعب التشيلي باولو دياز في صفوفه قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وكان باولو دياز ضمن أربعة لاعبين، قرر النادي الأهلي الإبقاء عليهم للموسم الجديد طبقًا لما ذكرته تقارير صحافية، حيث قرر الراقي الإبقاء على باولو دياز رفقة جوزيف دي سوزا وعمر السومة والرأس أخضري دجانيني تافاريس.

وفي الوقت الحالي، ذكرت تقارير صحافية أن نادي ريفر بليت الأرجنتيني أرسل عرضًا ماليًا لإدارة الأهلي قدره 4 ملايين دولار أمريكي من أجل التعاقد مع باولو دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويذكر أن إدارة الأهلي تفكر بحيرة في الوقت الحالي سواء بالاستفادة ماليًا من بيع باولو دياز من أجل التعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الصيفي، أو رفض عرض ريفر بليت خاصة أن باولو دياز قدم أداء جيد من الناحية الدفاعية مع الراقي في موسم 2018-2019.

وشارك باولو دياز مع المنتخب التشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة حاليًا في الأراضي البرازيلية، حيث تُقام المباراة النهائية اليوم بين منتخبي البرازيل وبيرو.

وغادر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي إلى دولة النمسا وذلك استعدادًا لإقامة معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020.