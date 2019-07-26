الأهلي والهلال .. لقاء ناري لنسيان الكابوس

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه نادي الهلال، في مباراتي ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.

وسيطمح النادي الأهلي، بقيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إلى الثأر من الهلال، والذي أخرج الراقي من الدور نصف النهائي من البطولة العربية في موسم 2018-2019.

أما نادي الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، فيريد مواصلة المشوار في دوري أبطال آسيا؛ أملًا في المنافسة على اللقب والفوز به للمرة الثالثة في تاريخ الزعيم.

وتتشابه ظروف الأهلي والهلال، بأن كلًّا منهما فشل فشلًا ذريعًا في موسم 2018-2019؛ حيث خسر الهلال لقب الدوري لصالح نادي النصر، بينما احتل الأهلي المركز الرابع.

كذلك ودع الأهلي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية في الموسم الماضي، أما نادي الهلال فودع المسابقة من دور نصف النهائي على يد نادي التعاون بخماسية نظيفة.

وكان نادي الهلال اختتم معسكره في دولة النمسا وخاض ستة لقاءات ودية، أما المدرب إيفانكوفيتش فقرر منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات لمدة يومين.

وتُقام مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال يوم 6 أغسطس في ذهاب دور ثمن النهائي بـ دوري أبطال آسيا، أما مباراة العودة فسوف تُقام يوم 13 أغسطس.