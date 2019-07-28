الأهلي يبدأ الاستعداد بإغلاق الأبواب

المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إغلاق التدريبات أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مران الراقي سيكون مغلقًا بداية من مران اليوم وحتى موعد مباراة الهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستُقام، يوم 6 من شهر أغسطس.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا خارجيًّا في النمسا، ولعب خلاله عدة مباريات ودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان المدرب الكرواتي برانكو قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي راحة عن أداء التدريبات خلال اليومين الماضيين، بعد العودة من معسكر النمسا.