الأهلي يحسم مصير نجمه غدًا

المواطن - محمد سمعه

من المنتظر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ غدًا الجمعة اجتماعًا مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لحسم مصير اللاعب التشيلي باولو دياز.

وذكرت تقارير صحافية أرجنتينية، أن نادي ريفر بليت الأرجنتيني تقدم بعرض قدره 3 ملايين دولار أمريكي للتعاقد مع باولو دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وستعقد إدارة الأهلي، اجتماعًا مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش لمناقشة عرض نادي ريفر بليت وحسم مصير اللاعب باولو دياز مع الأهلي.

ويُذكر أن باولو دياز كان ضغط على إدارة ريفر بليت للتحرك بصورة سريعة وتقديم العرض المناسب للأهلي، للانضمام إلى النادي الأرجنتيني قبل التحاقه بتدريبات الأهلي يوم الأحد المقبل.

وشارك باولو دياز مع المنتخب التشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي أُقيمت في البرازيل.

واحتل المنتخب التشيلي، المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا 2019 الأخيرة.