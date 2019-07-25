الأهلي يرفض التنازل

المواطن - محمد سمعه

لا يزال يرغب النادي الأهلي، تحت قيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش في التعاقد مع اللاعب البرازيلي لوكاس ليما لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي.

ولن يمانع الأهلي دفع 8 ملايين يورو وهي قيمة الشرط الجزائي، وذلك من أجل التعاقد مع البرازيلي لوكاس ليما لـ تعزيز مركز صانع الألعاب في صفوف الراقي.

ووُلد لوكاس ليما في التاسع من يوليو في عام 1990 بمقاطعة ماريليا في البرازيل، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي ريو بريتو البرازيلي في عام 2008.

لن يتنازل النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب لوكاس ليما، خاصة أن الراقي يريد ضم أقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن المدرب برانكو إيفانكوفيتش، كان وافق على منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات ولمدة يومين.

وكان الأهلي، احتل المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.