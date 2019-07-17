الأهلي يستأنف تدريباته

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الصباحية اليوم، بعد حصول اللاعبين على يوم راحة، أمس الثلاثاء.

واستهلّ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصة التدريبية بتمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، كما شهدت تطبيق عدد من الحالات الفنية.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره رودار فيلينيي، مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة السادسة مساء، على استاد جراز، خلال معسكره الخارجي المقام في النمسا.

وتُعد ودية رودار فيلينيي هي الثانية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر النمسا، حيث سبق وواجه فريق فرازدين الكرواتي، وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.