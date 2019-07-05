الأهلي يستدعي 31 لاعبًا لمعسكره الإعدادي في النمسا

المواطن - محمد سمعه

اعتمد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، قائمة الفريق المغادرة إلى معسكر النمسا والذي ينطلق غدًا الأحد.

وجاءت قائمة الأهلي مكونة من 31 لاعبًا وهم:

محمد العويس، ياسر المسيليم، باسم البقي، محمد اليامي، يزيد البكر، سعيد المولد، عبدالله حسون، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، محمد البصاص.

وشملت القائمة كذلك وجود: عبدالله خطيب، عبد الباسط هندي، أدريلان سانتوس، محمد الخبراني، حسين عبد الغني، خالد البركة، هاني الصبياني، جوزيف دي سوزا، يوسف الحربي، نوح الموسى.

وتواجد في القائمة كل من: عمر الزيني، حسين المقهوي، عبد الفتاح عسيري، سلطان مندش، عبد الرحمن غريب، مصطفى البصاص، علي الأسمري، سلمان المؤشر، عمر السومة، مهند عسيري، عثمان الحاج، دجانيني تافاريس.

وكان المدرب الكرواتي إيفانكوفيتش تولى تدريب الأهلي لمدة موسمين خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي.