الأهلي يضم البوسني ساريتش

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، عن تعاقده مع اللاعب البوسني ألفيس ساريتش ولمدة ثلاث سنوات قادمة من صفوف نادي سوون سامسونج الكوري الجنوبي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر تويتر أن اللاعب الفيس ساريتش سيبقى لاعبًا في صفوف الراقي حتى صيف عام 2022.

ومن المقرر انضمام اللاعب البوسني الفيس ساريتش لـ صفوف معسكر الفريق الأهلاوي في النمسا يوم الثلاثاء المقبل.

ويذكر أن الأهلي كان تعاقد مع اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي.

ويطمح النادي الأهلي للتعاقد مع أقوى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك للمنافسة على لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن أحمد الصائغ كان فاز برئاسة النادي الأهلي لمدة أربع سنوات خلفًا لـ عبدالله بترجي.