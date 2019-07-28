الأهلي يعاود تدريباته

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء أمس الأحد، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد العودة من معسكر النمسا.

وبدأ المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش التدريبات باجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في وسط الملعب، شرح من خلاله عددًا من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران وبرنامج الفريق استعدادًا لمباراة الهلال.

وانطلق مران الأهلي بعدد من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم تدريبًا فنيًّا متكاملًا من خلال تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية.

وواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دجانيني تافاريس وسعيد المولد، برنامجهما التأهيلي المعد لهما، بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، تمهيدًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتابع مران الفريق الأول، المشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أحمد الصائغ.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، في السادس من شهر أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.