الأهلي يعود للتدريبات ويبدأ الاستعداد غدًا

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي، تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، للعودة غدًا الأحد إلى التدريبات؛ وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الهلال في دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.

وكان المدرب الكرواتي إيفانكوفيتش، منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات لمدة يومين، وذلك بعد عودة بعثة الأهلي أول أمس الخميس من دولة النمسا، بعد نهاية المعسكر التحضيري للراقي استعدادًا للموسم الجديد.

وستكون مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة، بينما تُقام مباراة العودة يوم 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود.

ويذكر أن المدرب برانكو إيفانكوفيتش، كان تولى تدريب النادي الأهلي لمدة موسمين، خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي.

وأقصى الهلال فريق الأهلي، من نصف نهائي البطولة العربية في الموسم الماضي بركلات الجزاء الترجيحية.

وسبق لنادي الهلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مناسبتين، أما الأهلي فلم يسبق له الحصول على اللقب.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي لوكاس ليما لاعب نادي بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.