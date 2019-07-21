الأهلي يفوز على جاركوفو بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الأهلي ضد جاركوفو الصربي الودية، التي أُقيمت على ملعب شتاديون كومبيرج، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بفوز الراقي بثلاثة أهداف دون رد.

وبدأ المدرب برانكو إيفانكوفيتش مباراة الأهلي ضد جاركوفو الصربي بتشكيل مكون من؛ محمد العويس، حسين عبدالغني، محمد آل فتيل، محمد الخبراني، سعيد المولد، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، دانييل ألكيتش، عمر السومة ودجانيني تافاريس.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الأهلي ضد جاركوفو الصربي، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر دون جدوى، وتمكن السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يُضيف عبدالفتاح عسيري الهدف الثاني في الدقيقة 45.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى برانكو عدة تغييرات، حيث دفع بكل من عبدالله حسون، حسين المقهوي، باسم العطالله، ألفيس ساريتش وعلي الأسمري بدلًا من سعيد المولد، عبدالفتاح عسيري، محمد العويس، سلمان المؤشر وحسين عبدالغني.

ونجح البديل حسين المقهوي في تعزيز تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بهدف ثالث في الدقيقة 73، لتنتهي مباراة الأهلي ضد جاركوفو بهزيمة الفريق الصربي بنتيجة 3/0.