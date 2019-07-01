الأهلي يقول كلمته الأخيرة للتألق في الموسم الجديد

المواطن - محمد سمعه

يدخل النادي الأهلي الموسم الجديد بتفكير مُختلف وإصرار على المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين والاستمرار في المنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا.

وعانى الأهلي في موسم 2018-2019 من الأخطاء الإدارية والتي أثّرت بالسلب على أداء الفريق الأول لكرة القدم حيث فقد الراقي الفرصة في المنافسة على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وودّع بطولة كأس الملك من دور الثمانية.

ويُذكر أن أحمد الصائغ أصبح رئيسًا لـ الأهلي بالتزكية ولمدة أربع سنوات خلال الفترة الأخيرة.

الأسلوب واحد وكلمة أخيرة

ويوجد نهج وأسلوب واحد فقط في الأهلي حاليًا، وهو عدم التفريط في النجوم الكبار بالفريق سواء كان لاعبًا دوليًا أو لاعبًا محليًا حتى لا يتأثر الأهلي بالسلب ويفقد الفرصة في المنافسة على الألقاب المحلية والبطولة القارية.

أكّد أحمد الصائغ أن الأهلي لن يُفرط في عمر السومة أو دجانيني تافاريس أو مهند عسيري وأنهم مستمرون مع الأهلي.

وصرّح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في الراقي أن الأهلي لا يريد بيع نجومه في فترة الانتقالات الصيفية.

وسبق لنادي النصر الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب السوري عمر السومة واللاعب حسين المقهوي، كما ارتبط اسم مهند عسيري بالانتقال لنادي الشباب أو الهلال في صيف العام الجاري خلال الفترة الماضية.

احتلّ الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.