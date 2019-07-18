الأهلي يواصل استعداداته

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته بحصة تدريبية صباحية خلال معسكره الخارجي المقام حاليًا في النمسا.

وطبّق المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش تدريبات لياقية تعتمد على السرعات والتمركز في مران الأهلي الصباحي اليوم، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجُمل الفنية المتنوعة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان النادي الأهلي قد واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي رودار فيلينيي بالأمس، وفاز عليه بهدف دون ردّ سجله اللاعب محمد بصاص.

ويأمل برانكو إعداد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأفضل شكل ممكن خلال معسكر النمسا، للظهور بمستوى مميز في الموسم المقبل، الذي سيبدأه بمواجهة الهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.