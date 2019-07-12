الأهلي يواصل تدريباته على فترتين

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكره الحالي المقام في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وبدأ المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الحصة التدريبية الصباحية بتمارين لياقية مكثفة بالجري على مسافات مختلفة واختبارات السرعة، ثم تدريبات الأحمال باستخدام المعدات الخاصة بذلك.

وعمد برانكو في الحصة التدريبية المسائية لإجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط والتمركز السليم وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة.

وانطلق معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في النمسا قبل عدة أيام، وسيخوض خلاله عدد من المباريات الودية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وستكون أولى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الجديد، شهر أغسطس المقبل، ضد نظيره الهلال في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.