الأهلي يُحذر من جديد

المواطن - محمد سمعه

صرّح الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، أن الراقي لن يُفرط في اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد الأهلي من جديد ليحذر باقي الأندية المتنافسة في الميركاتو الصيفي، بأنه لن يُفرط في أيٍّ من لاعبيه بعد اهتمام أحد أندية الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع دجانيني تافاريس واهتمام النصر بضم السوري عمر السومة واللاعب حسين المقهوي.

وجاء تصريح الأمير منصور بن مشعل ليكون متفقًا ومؤكدًا لتصريح أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي، حيث قال الأخير بأن الراقي سيتعاقد مع صفقات قوية بجانب عدم التفريط في أي من نجوم الأهلي في الميركاتو الصيفي.

ويذكر أن المدرب برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي كان كشف عن شعار المرحلة المقبلة له مع الراقي وهو اللعب بطريقة هجومية وتقديم كرة ممتعة وجذابة والعمل على المنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن برانكو إيفانكوفيتش كان صرّح من قبل وقال: إنه يُهدف للفوز ببطولة دوري أبطال آسيا مع الأهلي في العام الجاري.

وكان الأهلي تمكن من احتلال المركز الرابع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، ليشارك في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في العام المقبل.