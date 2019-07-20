الأهلي يُسقط درافوجراد بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق درافوجراد السلوفيني وديًّا بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن تحضيرات الراقي للموسم الجديد 2019-2020.

وبدأ الأهلي، الشوط الأول من مباراة درافوجراد بتشكيل مكون من:

ياسر المسيليم في حراسة المرمى، خالد البركة، عبدالباسط هندي، سانتوس، يزيد البكر، يوسف الحربي، نوح الموسى، عمر الزيني، عبدالرحمن غريب، سلطان مندش، عثمان الحاج.

تقدم الأهلي بالهدف الأول عبر اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة التاسعة عشرة، وأضاف اللاعب التشادي عثمان الحاج، الهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة الثانية والأربعين.

ويذكر أن الشوط الأول من مباراة الأهلي ودرافوجراد، انتهى بتقدم الراقي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف اللاعب عثمان الحاج الهدف الثالث للراقي في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وانتهت مباراة الأهلي وفريق درافوجراد السلوفيني بثلاثية مقابل هدفي للراقي.