الأهلي يُسقط رودار السلوفيني بهدف

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الأهلي، اليوم، من الفوز على فريق رودار فيليني السلوفيني بهدف دون رد، وذلك ضمن المعسكر التحضيري للراقي في دولة النمسا.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي ورودار فيليني بضغط هجومي من قبل الأهلي، والذي سعى لإحراز الهدف الأول في شباك الفريق السلوفيني ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ورودار فيليني بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الأهلي في إحراز هدفه الوحيد في اللقاء عبر اللاعب محمد بصاص في الدقيقة الرابعة والخمسين.

ويذكر أن المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حرص على متابعة جميع لاعبي النادي الأهلي في ودية رودار فيليني من أجل متابعة جاهزية كل نجوم الفريق الأهلاوي.

ويستعد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لمواجهة فريق الهلال في مباراتي ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.