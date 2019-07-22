الأهلي يُلاقي برافو السلوفيني اليوم

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره برافو السلوفيني، في معسكره الخارجي المقام في النمسا؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الراقي سيواجه الفريق السلوفيني وديًّا، عند الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب باد بلوماو.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا خارجيًّا في النمسا؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، والتي سيبدؤها بمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتُعد مباراة برفو السلوفيني الودية الخامسة التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر النمسا، حيث سبق أن واجه كلًّا من فرازدين الكرواتي، رودار فيلينيه السلوفيني، دارفوجراد السلوفيني وجاركوفو الصربي.