الأهلي يُنهي أزمة دياز بهذا القرار

المواطن - محمد سمعه

لا يمانع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، في رحيل اللاعب التشيلي باولو دياز عن صفوف الراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي أعطى مهلة للاعب التشيلي باولو دياز من أجل العودة لـ تدريبات الراقي اليوم الأربعاء، لكن اللاعب التشيلي لم يحضر إلى جدة في طريقة ضغط منه للرحيل إلى نادي ريفر بليت الأرجنتيني.

ويذكر أنه سبق لنادي ريفر بليت الأرجنتيني التقدم بعرض قدره 3 ملايين دولار أمريكي للتعاقد مع باولو دياز، لكن النادي الأهلي رفضه.

وقالت تقارير صحافية: إن نادي ريفر بليت سيقدم عرضًا يصل إلى 17 مليون ريال، من أجل إقناع الأهلي بالتخلي عن باولو دياز في الميركاتو الصيفي، خاصة أن اللاعب التشيلي لا يرغب في العودة إلى الفريق الأهلاوي.

وكان المدرب برانكو إيفانكوفيتش قرر استبعاد باولو دياز من قائمة الأهلي لدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا؛ مما جعل اللاعب التشيلي مُصرًّا على مغادرة الأهلي في الميركاتو.

شارك دياز مع منتخب تشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي أُقيمت في البرازيل.