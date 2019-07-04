الأهلي يُوافق على بيع نيكولاي ستانسيو لـ سلافيا براغ التشيكي

المواطن - محمد سمعه

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، على بيع اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو لصالح فريق سلافيا براغ التشيكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدّم مجلس إدارة الأهلي، الشكر لـ اللاعب نيكولاي ستانسيو على الفترة التي قضاها في صفوف الراقي، متمنيًا التوفيق له في فريقه الجديد سلافيا براغ.

وكان اللاعب نيكولاي ستانسيو انضمّ إلى صفوف الأهلي في يناير من العام الجاري قادمًا من فريق سبارتا براغ التشيكي.

ويُذكر أن ستانسيو ظهر مع الأهلي للمرة الأولى في السابع من فبراير الماضي، خلال مباراة الأهلي والحزم والتي انتهت بفوز الراقي برباعية مقابل هدفين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

وكان أحمد الصائغ فاز برئاسة النادي الأهلي ولمدة أربع سنوات بالتزكية، لعدم وجود منافس أمامه في الانتخابات.