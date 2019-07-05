الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية نهائيًّا

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد الناصر الصباح، أنه تلقى خطابًا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية يُفيد برفع الإيقاف عن الرياضة في الكويت بشكل نهائي على المستوى الخارجي، والذي كان مقررًا منذ عام 2015.

وجاءت خطوة رفع الإيقاف عن الرياضة في الكويت بشكل نهائي، بعد تنفيذ المراحل الثلاث من خارطة الطريق، والمتمثلة في اعتماد النظام الأساسي للأندية الشاملة والمتخصصة، وإجراء انتخابات مجالس إداراتها.

وتم اعتماد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، وأخيرًا اعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية وإجراء انتخابات مجلس إدارتها.

وكانت اللجنة السداسية المشكلة من قبل الحكومة الكويتية المتمثلة في الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الدولية، قد أشرفت على تنفيذ خارطة الطريق، الأمر الذي أسفر عنه رفع الإيقاف نهائيًّا.