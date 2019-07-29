الإسماعيلي يرفض طلب الهلال

المواطن - محمد سمعه

اهتمّ نادي الهلال مؤخرًا بالتعاقد مع المصري باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بـ الإسماعيلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن الهلال أصبح بحاجة قوية للتعاقد مع مدافع أجنبي، على الرغم من تعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

قالت تقارير صحافية مصرية، إن النادي الإسماعيلي رفض التفريط في مدافعه باهر المحمدي سواء لصالح الهلال أو لصالح نادي الزمالك المصري خلال صيف العام الجاري.

ولا يرغب الإسماعيلي في التفريط في باهر المحمدي، خاصة بعد اقتراب المدافع محمود المتولي من ترك الدراويش والانضمام لـ الأهلي المصري، كذلك اقترب كريم بامبو من نادي الزمالك، ورحل اللاعب طارق طه إلى نادي بيراميدز المصري.

كان الهلال وضع أنظاره مسبقًا على المصري محمود علاء مدافع نادي الزمالك، والذي أُصيب في مباراة الأهلي بالأمس في قمة الدوري المصري.