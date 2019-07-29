الإصابات تُطارد ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

واصلت لعنة الإصابات مطاردة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، خلال استعدادات المرينغي لمنافسات الموسم الجديد.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، ذكر فيه: “بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قِبل الأطباء، تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في الكاحل الأيسر، وفي انتظار التطورات”.

وأشارت صحيفة “ماركا”، إلى أن كورتوا قد يغيب عن الملاعب لمدة شهر، وفي حال تأكّد ابتعاده عن المرينغي طوال هذه الفترة فإنه لن يلحق بالمباراة الافتتاحية في الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو، المقرر إقامتها في 17 أغسطس المقبل.

ويُعد كورتوا خامس لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الذي يتعرض للإصابة خلال فترة الإعداد، بعد إبراهيم دياز، فيرلاند ميندي، ماركو أسينسيو، ولوكا يوفيتش.