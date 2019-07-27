الإطاحة بعصابة سرقة مساجد الرياض.. نفذوا 18 جريمة

المواطن - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على متهمين إثنين ، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة اجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات مستغلاً عمله في مجال التجهيزات الصوتية.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما اقرّا بارتكاب (١٨) جريمة سرقة ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.