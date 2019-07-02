الإمارات تنفي ملكية أسلحة عُثر عليها في ليبيا

الإمارات تنفي ملكية أسلحة عُثر عليها في ليبيا

2019/07/02
الساعة 11:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1635
0
طباعة
المواطن - واس

أكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا.
وأوضحت إدارة التعاون والأمن الدولي في بيان أصدرته اليوم وبثته وكالة الأنباء الإماراتية التزام الإمارات بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم