الإنتر يجد بديل نجم اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

يبحث نادي إنتر ميلان الإيطالي عن التعاقد مع بديل للاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي إنتر ميلان أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب روميلو لوكاكو والذي بات قريبًا من مغادرة مانشستر يونايتد، وذلك بسبب نية المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الاعتماد على عناصر بديلة في الموسم المقبل.

وأفاد موقع جيانلوكا دي مارزيو الإيطالي بأن نادي إنتر ميلان يُراقب اللاعب الكرواتي أنتي ريبيتش مهاجم نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني للتعاقد معه في حال لم يُوفق النيراتزوري في ضم لوكاكو.

وسيتنافس إنتر ميلان بقوة مع أندية إنجليزية وإسبانية للتعاقد مع اللاعب أنتي ريبيتش في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تولى تدريب فريق إنتر ميلان خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي بعد نهاية موسم 2018-2019.

ويُشارك السنغالي كيتا بالدي لاعب إنتر ميلان مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.