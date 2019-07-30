الإنتر يستعين بأحد أندية الصين لضم صفقة نارية

المواطن - محمد سمعه

أصبح إنتر ميلان الإيطالي، يُفكر في التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى نادي إنتر ميلان للتعاقد مع كافاني، بعدما فقد الإنتر الأمل في ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع ItaSportPress أن إنتر ميلان سيُغري إدينسون كافاني بـ50 مليون يورو كراتب مع وعده باللعب في الدوري الصيني مع نادي جيانغسو سننج الصيني، وهو الشقيق الأصغر لنادي إنتر ميلان؛ كون مالك الإنتر يملك نادي جيانغسو.

وفي حال اتفق إنتر ميلان مع إدينسون كافاني سينضم المهاجم الأوروغوياني للنادي الإيطالي لمدة ثلاث سنوات مع راتب سنوي قدره 9 ملايين يورو.

شارك إدينسون كافاني مع منتخب الأوروغواي في بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.