الإنفلونزا تُهدد مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر وجنوب إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

غاب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن تدريبات فريقه اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا بعد غد السبت في ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وفضّل الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري إراحة محمد صلاح من تدريبات يوم الخميس حتى يستعيد عافيته سريعًا من أجل المشاركة في المران الأخير غدًا الجمعة.

ويُذكر أن منتخب مصر، سيواجه منتخب جنوب إفريقيا في تمام العاشرة من مساء السبت الموافق السادس من يوليو على ملعب القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر تأهل لدور ثُمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك عقب تصدره للمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط.

أما منتخب جنوب إفريقيا فتأهل لثمن النهائي، بعد احتلاله للمركز الثالث في المجموعة الرابعة خلف منتخبي المغرب وكوت ديفوار.