الاتحاديون غاضبون

المواطن - محمد سمعه

أثار قرار نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، وهو إعارة اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز إلى صفوف نادي فنربخشة التركي لمدة عامين، غضب واستياء الجماهير الاتحادية.

وكان نادي فنربخشة أعلن اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر عن استعارته للاعب غاري رودريغيز لمدة عامين بالمجان من نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية.

بركان من الغضب:

وأبدى جمهور نادي الاتحاد غضبه الشديد من قرار إدارة النادي بإعارة اللاعب غاري رودريغيز بالمجان، دون الاستفادة من إعارته ماليًّا من أجل التعاقد مع الصفقات المطلوبة لـ الاتحاد.

وقال معاذ وهو أحد مشجعي الاتحاد بتويتر: وش المقابل الطيب، من حق جمهور الاتحاد يعرف وللتذكير، قبل تستعجلون، ترى حساب فنربخشة نزل الخبر بموقعه وأنها مجانية.

وأضاف هاجس: مصيبة إذا مشيتوه وما فكرتوا ببديل له حتى لو محلي.

أما الزهراني أحمد فقال: بكم، وهل يستمر الاتحاد بدفع جزء من رواتبه، إذا كانت الإجابة نعم فهذا دليل على الفشل.

وقال مبارك: غاري رودريغيز لاعب كبير وذهب إلى أكبر الأندية التركية لأنه كان تحت تصرف إدارة فاشلة ومدرب طموحه صغير.

وقال AXTNR: قلناها من قبل، جمهور الاتحاد بيندم على رحيل لؤي ناظر.

معاناة سابقة:

ويذكر أن غاري رودريغيز كان قد عانى بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع نادي الاتحاد منذ الانضمام للعميد في يناير من عام 2019، قادمًا من صفوف فريق غلطة سراي التركي.