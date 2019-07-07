الاتحاد الأوروبي يحض إيران على وقف تخصيب اليورانيوم

المواطن - متابعة

دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى عدم تجاوز الحدّ المسموح به في تخصيب اليورانيوم، والالتزام ببنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وجدّد الاتحاد الأوروبي الطلب من إيران بعدم اتخاذ أي خطوات تقوض الاتفاق النووي.

وكانت إيران أعلنت اليوم أنها ستزيد خلال ساعات نسبة تخصيب اليورانيوم التي يسمح بها الاتفاق النووي الموقع في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف لعودة العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

ودعت عدة دول من الاتحاد الأوروبي وخارجه إيران لوقف هذا النشاط.

وطالبت كلٌّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا كل على حدةٍ إيران بالتزام ببنود الاتفاق النووي حتى لا يتأزم الوضع في المنطقة.