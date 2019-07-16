الاتحاد الكاميروني يُقيل سيدورف

المواطن - مروة نبيل

قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إقالة الهولندي كلارنس سيدورف من تدريب المنتخب الأول، بعد خروجه مبكرًا من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، المقامة حاليًّا في مصر.

وذكر الاتحاد الكاميرون في بيانه، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يعلن اتحاد الكرة، إقالة المدرب كلارينس سيدورف ومساعده باتريك كلويفرت، إثر خروج الأسود غير المروضة من دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا”.

ودخل منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم بطولة كأس الأمم الإفريقية وهو المرشح الأبرز للفوز باللقب، خاصة أنه الفائز بالنسخة الماضية، إلا أنه خرج من ثمن النهائي بعد الخسارة ضد نيجيريا بنتيجة 3/2.

وتُعد تجربة منتخب الكاميرون هي الرابعة في مسيرة سيدورف التدريبية، حيث سبق أن قاد ميلان الإيطالي، سينزين الصيني وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.