الاتحاد في مانشستر .. العميد يفوز بثلاثية ضد بوري

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- أولى مباريات الاتحاد في مانشستر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوري الإنجليزي، بفوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

الاتحاد في مانشستر:

وبدأ المدرب التشيلي لويس سييرا أولى مباريات الاتحاد في مانشستر بتشكيل مكون من؛ عساف القرني، عصام المولد، عون السلولي، عبدالله العمار، منصور الحربي، جابر عيسى، خالد السيمري، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن الغامدي، عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز العرياني.

ونجح الفريق الإنجليزي في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 13، وتمكن عبدالرحمن العبود من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد بوري بنتيجة 1/1.

الاتحاد ضد بوري:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الاتحاد ضد بوري اليوم، دفع سييرا بتشكيلة أخرى، حيث شارك كلٌّ من؛ أمين بخاري، سعود عبدالحميد، عمار الدحيم، عبدالمحسن فلاتة، حمدان الشمراني، أميليانو فيتشيو، عبدالإله المالكي، كارلوس فيلانويفا، لويس خيمينيز، رومارينهو وبريجوفيتش.

ونجح رومارينهو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يُعزز اللاعب خيمينيز تقدم العميد بهدف ثالث في الدقيقة 62، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد بوري بفوز النمور في أولى ودياته بمعسكر مانشستر بنتيجة 3/1.