الاتحاد في ورطة

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، نفسه في أزمة، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة النادي إعارة اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز لصفوف نادي فنربخشة التركي بالمجان ولمدة موسمين.

وأبدت فئات عريضة من الجماهير الاتحادية استياءها من قرار إدارة النادي بإعارة اللاعب غاري رودريغيز بالمجان دون الاستفادة منه ماليًّا، بالإضافة إلى عدم التحرك للتعاقد مع بديله.

هيئة الرياضة تطلب إيضاحًا:

وقالت تقارير صحافية: إن الهيئة العامة للرياضة أرسلت خطابًا رسميًّا لنادي الاتحاد تطلب فيه إيضاحًا حول ما تم تداوله في وسائل الإعلام التركية عن صفقة اللاعب غاري رودريغيز والمنتقل بالمجان لصفوف نادي فنربخشة.

وعانى غاري رودريغيز بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع نادي الاتحاد في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث لم يشارك رودريغيز مع الاتحاد بصورة منتظمة، منذ الانضمام للعميد في يناير 2019 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي.

وكان نادي فنربخشة أعلن عن تعاقده مع غاري رودريغيز بالمجان، عبر حسابه الرسمي في تويتر، كذلك أعلن الاتحاد في الوقت ذاته عبر حسابه في تويتر عن إعارة غاري رودريغيز دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.