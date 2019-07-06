الاتحاد لـ جماهيره: رحيل أو ضم أي لاعب من اختيارات المدرب

المواطن - محمد سمعه

أصدر نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بيانًا منذ قليل أوضح فيه سياسة الإدارة الاتحادية مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا من أجل إبرام الصفقات المطلوبة للعميد في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر بيان مجلس الإدارة والذي جاء كالتالي: من منطلق الشفافية التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد نهجًا في تعامله مع الجماهير الاتحادية الحبيبة، تابع المجلس الحملة السلبية ضد عمل إعداد الفريق الأول لكرة القدم والتي خلقت حالة من البلبلة والقلق لدى الجمهور الاتحادي.

وأضاف البيان: يرغب مجلس الإدارة في توضيح أن عملية استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب تم البدء في الإعداد لها منذ أشهر، وتم ترك المجال أمام المدرب سييرا لاختيار أدواته الفنية بالشكل والذي يراه مناسبًا.

وتابع البيان: كافة اللاعبين الراحلين أو الذي تم التعاقد معهم جاء ذلك بعد التشاور مع المدرب وتبادل وجهات النظر، ونحن نبحث عن ما يخدم الفريق فنيًّا دون النظر لأي اعتبارات أخرى مثل الجانب المالي أو مدى شهرة اللاعب.

واختتم بيان الاتحاد قائلًا: نحن في المجلس ندعم قرارات المدرب سييرا، والذي أثبت طيلة الأعوام الثلاثة الماضية تمكنه من قيادة الاتحاد لتحقيق نتائج إيجابية في أصعب الظروف.