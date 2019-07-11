الاتحاد والأهلي يتصارعان على العبسي

المواطن - مروة نبيل

ظهر النجم طلال العبسي بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليجذب أنظار الكبار.

وأكدت تقارير صحافية أن ناديي الاتحاد والأهلي يرغبان في ضم المدافع طلال العبسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويقوم مجلس إدارة نادي التعاون بدارسة العروض المقدمة للاعبه؛ لحسم مصيره.

ويتبقى موسم واحد في عقد العبسي مع سكري القصيم، الأمر الذي قد يدفع الإدارة التعاونية لبيع قائد الفريق في الميركاتو الصيفي، وتحقيق استفادة مالية من رحيله، خوفًا من دخوله في الستة أشهر الأخيرة والتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه.

وكان طلال العبسي واحدًا من أبرز لاعبي التعاون الموسم الماضي، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وكان ركيزة أساسية في الخط الخلفي، ومن أكثر اللاعبين مشاركة.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أنهى منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، وهو أفضل ترتيب له في تاريخه.