الاتحاد والشباب يُشاركان بالبطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

أعلن مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ عن مشاركة ثنائي الدوري السعودي للمحترفين، الاتحاد والشباب في النسخة الجديدة من المسابقة.

ونشر آل الشيخ صورة عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، بعد توقيع العقود، وقال: “تم التوقيع اليوم في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع ناديي الاتحاد والشباب اتفاقية المشاركة في كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال”.

وسبق أن أعلن طلال آل الشيخ عن توقيع عقود مع 3 أندية كويتية، وهي: العربي والكويت والسالمية، بالإضافة إلى فريق المحرق البحريني من أجل المشاركة في كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

يُذكر أن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، تركي آل الشيخ قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، على أن تُقام المباراة النهائية 2020 في الرباط.