الاتحاد يجد البديل

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد قريبًا من إتمام تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو لاعب وسط نادي سانتوس البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب إيمليانو فيتشيو في مركز لاعب الوسط، كما تألق بصورة مُلفتة للنظر مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في موسم 2018-2019.

وفي حال نجح نادي الاتحاد في التعاقد مع إيمليانو فيتشيو، فإن اللاعب المغربي كريم الأحمدي سيستعد للرحيل عن صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وداع مؤلم من كأس أمم إفريقيا

ويُذكر أن كريم الأحمدي كان شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر، لكن المنتخب المغربي ودّع البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام منتخب بنين.

وكان نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أصدر بيانًا بالأمس، أكّد فيه للجماهير الاتحادية أن أي لاعب يرحل أو ينضم لصفوف النادي يكون بعد مشاورة فنية مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ويقترب الاتحاد من ضم إيمليانو فيتشيو، بعد طلب خاص من المدرب لويس سييرا.

وسبق لـ خوسيه لويس سييرا تدريب اللاعب إيمليانو فيتشيو في ناديي كولو كولو ويونيون إسبانيولا في تشيلي.

ويُذكر أن أنمار الحائلي كان تولى رئاسة نادي الاتحاد بالتزكية لمدة أربع سنوات خلال الفترة الأخيرة.