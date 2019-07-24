الاتحاد يحاول الهرب من النفق المظلم

المواطن - محمد سمعه

تبذل إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، جهودها الكبيرة؛ وذلك من أجل حل أزمة تأخر مستحقات اللاعب التونسي أحمد العكايشي، مهاجم الاتحاد سابقًا.

وكان أحمد العكايشي تقدم بشكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك بسبب تأخر نادي الاتحاد في دفع 8 ملايين ريال كمستحقات متأخرة بعد رحيله عن صفوف العميد.

وتحاول إدارة نادي الاتحاد حل الأزمة بشتى الطرق؛ وذلك منعًا في الدخول في النفق المظلم، والتعرض لعقوبات قاسية من الفيفا قد تصل إلى خصم ست نقاط في الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، أصبح التونسي أحمد العكايشي قريبًا من الانتقال لصفوف نادي العهد اللبناني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب أحمد العكايشي في النصف الثاني من الموسم الماضي مع نادي الاتفاق، بعدما لعب في أول الموسم مع نادي النجم الساحي التونسي.

وكان القانوني الرياضي أحمد الأمير قال في مسألة قضية الاتحاد وأحمد العكايشي: لا يمكن معاقبة الاتحاد من قبل الفيفا بعقوبة رياضية، كالحرمان من التسجيل؛ لأن اشتراطات تلك العقوبة الرياضية لا تنطبق على قضية العكايشي مع الاتحاد.

وأضاف أحمد الأمير: غرامة مالية عن الفترة المتبقية من العقد مع دفع غرامة كتعويض عن العقد وغرامة تأخير، وأي كلام عن عقوبة رياضية اعتبروه إثارة.