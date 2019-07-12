الاتحاد تخصص مواجهات سعودية آسيوية

المواطن - مروة نبيل

اعتاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على التواجد في المواجهات السعودية، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفرق السعودية تواجهت من قبل في 6 مباريات أثناء الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وأضاف حساب البطولة القارية الرسمي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كان طرفًا في جميع المباريات، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مواجهات منها.

وتترقب الجماهير، شهر أغسطس المقبل، مواجهة سعودية خالصة بين الهلال والأهلي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فيما سيلعب النصر مع الوحدة الإماراتي في الدور ذاته.

ومن المتوقع أن تشهد بطولة دوري أبطال آسيا 2019 مواجهة سعودية أخرى، حيث سيواجه الفائز من مباراة الهلال والأهلي، الفائز من مواجهة الاتحاد وذوب آهن.