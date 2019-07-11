الاتحاد يستغل أزمة النصر بذكاء

المواطن - محمد سمعه

لا يزال يرغب نادي الاتحاد في التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم لاعب نادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي النصر أعرب عن رغبته في التحرك السريع لحسم صفقة اللاعب عبدالفتاح آدم، خاصة في ظل رفض اللاعب السنغالي مباي دياني لاعب غلطة سراي التركي الانضمام للعالمي.

ولكن بسبب تأخر الإعلان عن الرئيس الجديد لنادي النصر، فإن نادي الاتحاد يسعى لاستغلال أزمة أصفر العاصمة بالتحرك والتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم.

ولم يحسم النصر أي صفقة له في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل انتظار رأي الإدارة الجديدة للنصر ومعرفة خطتها حول سوق الانتقالات الصيفية.

الاتحاد يقدم عرضًا كبيرًا

وكانت تقارير إعلامية، أوضحت أن نادي الاتحاد مستعد لتقديم عرض مالي قدره 22 مليون ريال لإقناع التعاون بالتخلي عن عبدالفتاح آدم في فترة الانتقالات الصيفية.

ويُعد ناديا الاتحاد والنصر الأبرز في التنافس على ضم مهاجم نادي التعاون والذي تألق مع سكري القصيم بصورة لافتة للأنظار في الموسم الماضي.

وسيفكر نادي التعاون بتركيز شديد في عرض نادي الاتحاد، خاصة أن سكري القصيم قد لا يُفكر في التفريط في نجومه بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وفاز عبدالفتاح آدم مع التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي على حساب الاتحاد.