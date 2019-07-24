الاتحاد يسقط أمام أثيرتون وديًّا

المواطن - محمد سمعه

خسر نادي الاتحاد أمام فريق أثيرتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في رابع مبارياته الودية خلال معسكره الجاري في مدينة مانشستر البريطانية.

ولم يفلح نادي الاتحاد في إظهار قدراته الهجومية في المباراة، حيث أفسح لاعبو الاتحاد الطريق أمام مات جريمشو وأوليفر روبيرتس لإحراز هدفي نادي أثيرتون في مواجهة الأربعاء.

ويذكر أنه بمواجهة الاتحاد لنادي أثيرتون، فقد تقابل العميد مع أربعة أندية إنجليزية وهي بولتوند وبوري وليدز يونايتد وفريق إيثرتون.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيبدأ المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي للموسم الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيُقيم نادي الاتحاد معسكره لمدة عشرة أيام، قبل مواجهة نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في مباراتي الذهاب والإياب في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، تولى تدريب نادي الاتحاد خلفًا للمدرب الكرواتي سلافين بيليتش.