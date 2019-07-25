الاتحاد يكشف المستور

المواطن - محمد سمعه

وافق نادي الاتحاد في وقت سابق على إعارة اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز خلال فترة الانتقالات الصيفية، لصفوف فريق فنربخشة التركي.

وقالت تقارير صحافية إن جماهير نادي فنربخشة التركي، تلقت صدمة كبيرة بعد تصريحات رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي حول الحصول على مقابل مالي من إعارة غاري رودريغيز.

وكان نادي فنربخشة التركي أعلن عن استعارته للاعب غاري رودريغيز من صفوف نادي الاتحاد بفترة الانتقالات الصيفية الجارية بالمجان لمدة موسمين.

وبعدما طلبت هيئة الرياضة توضيح من نادي الاتحاد حول صحة إعارة غاري رودريغيز بالمجان، أكد أنمار الحائلي أن العميد حصل على 5 ملايين يورو من إعارته لنادي فنربخشة ولمدة موسم رياضي واحد.

ويُذكر أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، كان ألمح برغبته في عدم الاعتماد على غاري رودريغيز في الموسم الجديد مع العميد.