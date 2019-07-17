الاتحاد يواجه أثيرتون الإنجليزي ودياً

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أثيرتون الإنجليزي للهواة، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وديًا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 من شهر يوليو الجاري.

وقال موقع نادي أثيرتون الإنجليزي الرسمي: “يسرّ نادي أثيرتون استضافة نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي 8 مرات”.

وتابع: “الاتحاد هو أقدم نادٍ لكرة القدم في المملكة العربية السعودية وسبق له المشاركة في كأس العالم للأندية من خلال الفوز بدوري أبطال آسيا في عامي 2004 و2005”.

وألمح موقع النادي الإنجليزي إلى المباراة الودية السابقة التي خاضها نادي الاتحاد ضد فريق بولتون خلف الأبواب المغلقة، واصفًا مواجهة العميد الودية بالتجربة المثيرة.

وأوضح موقع نادي أثيرتون الإنجليزي، أنه سيعلن خلال اليومين المقبلين عن كافة تفاصيل مباراة الاتحاد الودية، وأسعار التذاكر.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا في مانشستر، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.