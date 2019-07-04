الاتحاد يُركز على صفقته المهمة

المواطن - محمد سمعه

لا يزال يفكر نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب هارون كمارا مهاجم نادي القادسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأمل نادي الاتحاد في أن يُعزز صفوفه الهجومية بالتعاقد مع هارون كمارا في الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل وجود صعوبات أمام إدارة العميد للتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.

ويسعى نادي الاتحاد لبذل كافة الجهود من أجل إقناع إدارة القادسية بالموافقة على رحيل هارون كمارا قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

وتألق هارون كمارا بشكل مُلفت للأنظار مع القادسية في موسم 2019-2020 على الرغم من هبوط القادسية لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.

وكان نادي الاتحاد أعلن رحيل كل من جمال باجندوح واللاعب أحمد عسيري، حيث انضم الأخير لصفوف نادي التعاون في فترة الانتقالات الصيفية.

وتولى أنمار الحائلي رئاسة نادي الاتحاد بالتزكية ولمدة أربع سنوات، لعدم وجود أي مرشح منافس أمامه.

ويُذكر أن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السابق كان اعتذر عن الترشح لرئاسة العميد مكتفيًا بما قدمه أثناء فترة التكليف.