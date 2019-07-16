الاتحاد يُسقط بولتون بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تمكّن نادي الاتحاد من تحقيق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكره في بريطانيا، وذلك بالفوز على نادي بولتون الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة والتي أُقيمت اليوم.

وسجل ثلاثية نادي الاتحاد كل من” الصربي ألكسندر بريجوفيتش، واللاعب عبد الرحمن الغامدي، وعبد العزيز البيشي”.

تشكيلة الاتحاد

ودفع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، عمار الدحيم، عبدالله العمار، منصور الحربي.

في خط الوسط: جابر عيسى، إيمليانو فيتشيو، لويس خيمينيز، كارلوس فيلانويفا.

في خط الهجوم: رومارينيو، الكسندر بريوفيتش.

من ناحية أخرى، أرسلت الهيئة العامة للرياضة خطابًا لـ نادي الاتحاد وذلك من أجل إيضاح المعلومات الخاصة بانتقال اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز لصفوف نادي فنربخشة التركي.

وكان فنربخشة أعلن عن تعاقده مع اللاعب غاري رودريغيز على سبيل الإعارة من الاتحاد بالمجان، وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب عارمة لجمهور نادي الاتحاد بسبب رحيل رودريغيز بالمجان.

ويُذكر أن أنمار الحائلي كان فاز برئاسة نادي الاتحاد بالتزكية ولمدة أربع سنوات.