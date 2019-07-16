الاتحاد يُعوّض صدمته الأولى

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد قريبًا من التعاقد مع المهاجم هارون كمارا لاعب نادي القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير صحافية إن نادي الاتحاد سيضم اللاعب هارون كمارا مقابل 20 مليون ريال.

وإذا نجح نادي الاتحاد في إتمام تعاقده مع هارون كمارا، فسيكون العميد نجح في أن يضم البديل المناسب، بعد فشل التعاقد مع المهاجم عبد الفتاح آدم والذي انضم لنادي النصر مؤخرًا قادمًا من نادي التعاون.

من ناحية أخرى، كانت تقارير إخبارية تحدثت عن وجود نية من نادي الهلال للتعاقد مع هارون كمارا مقابل 15 مليون ريال، لتدعيم الخط الهجومي للزعيم.

ووضع نادي الهلال أنظاره على التعاقد مع اللاعب هارون كمارا، وذلك في ظل اقتراب المهاجم السوري عمر خربين، من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب هارون كمارا 29 مباراة مع نادي القادسية في الموسم الماضي 2018-2019، حيث سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف، ليكون واحدًا من أبرز مهاجمي الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

ويذكر أن الهيئة العامة للرياضة، كانت أرسلت خطابًا إلى نادي الاتحاد، تُطالب فيه إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بكشف كواليس انتقال اللاعب غاري رودريغيز لنادي فنربخشة التركي.