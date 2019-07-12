الاتحاد يُنهي أزمة اللاعب السويدي

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بشكل كامل قضية المحترف السويدي السابق بصفوف الفريق الأول لكرة السلة، كارل نيل سابستين، والتي أصدر مركز التحكيم الدولي للعبة قراره فيها لصالح اللاعب وتعويضه بكامل مستحقاته مع تحمل العميد لرسوم التقاضي والمحامين.

وذكر نادي الاتحاد في بيان رسمي: “ومن منطلق الشفافية التي ينتهجها مجلس إدارة نادي الاتحاد في إيضاح الصورة لجماهيره الوفية، يسعى المجلس لتوضيح تسلسل القضية بشكل مفصل”.

وتابع: “تم إنهاء عقد لاعب كرة السلة السويدي بدون سبب مشروع من قبل الإدارة المشرفة على اللعبة في حينها، وغادر سابستين إلى بلاده ثم قام برفع دعوى ضد نادي الاتحاد أمام مركز التحكيم الخاص برياضة كرة السلة”.

وأضاف: “صدر قرار مركز التحكيم بتاريخ 8/ 5/ 2019 لصالح اللاعب وتعويضه بمبلغ مالي مع وكيله (وكالة فريست سبورت) وتحمل النادي لرسوم التقاضي والمحامين، وتلقى نادي الاتحاد القرار عن طريق الاتحاد الدولي لكرة السلة بتاريخ 17/ 6/ 2019 ومنح مهلة لتنفيذ القرار قبل تاريخ 24/ 6/ 2019”.

وواصل: “بتاريخ 1/ 7/ 2019 تلقى نادي الاتحاد قرار الاتحاد الدولي لكرة السلة والمتضمن منع النادي من تسجيل لاعبين جدد نتيجة عدم تنفيذ القرار الصادر بحق اللاعب السويدي”.

وأوضح البيان أن إدارة نادي الاتحاد، متمثلة في مستشارها القانوني أحمد الأمير، قامت برفع خطابات اعتذار للاتحاد الدولي واللاعب ووكيله، يوم 2/ 7/ 2019، تضمنت التعهد بسداد المبالغ المالية الملزمة خلال 48 ساعة.

كما قدمت اعتذارًا نصيًّا عن التأخر في تنفيذ القرار نتيجة تغيير مجلس إدارة النادي وحصول مراسلات القضية في الفترة الانتقالية بين مجلس إداراتي نادي الاتحاد، وتكللت مساعي الإدارة بالنجاح من خلال حصولها على رفع منع تسجيل اللاعبين بعد تنفيذه للحكم الصادر وسداد المبالغ المترتبة على القضية، وغرامة تأخير السداد.

واختتم مجلس إدارة نادي الاتحاد بيانه بالتأكيد على حرصه التام على إنهاء كافة القضايا المعلقة على النادي بما يضمن حفظ حقوقه، ويجنبه الوقوع تحت طائلة العقوبات التي تهدد مسيرته في كافة الألعاب.