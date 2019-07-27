الاتحاد يُواجه العهد .. والشباب ينتظر المتأهل من المجموعة B

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عن منافس نادي الاتحاد في دور الـ32 في البطولة العربية.

وسيواجه نادي الاتحاد، فريق العهد اللبناني في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

أما نادي الشباب فسيواجه المتأهل من المجموعة B في دور الـ32، أي أن الشباب من الممكن أن يواجه البنزرتي التونسي أو بطل جيبوتي أو بطل جزر القمر أو نادي شبيبة الساورة الجزائري.

وكانت قرعة كأس محمد السادس انطلقت في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة في مدينة الرباط المغربية، وتم نقلها عبر قناة أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة.

جدير بالذكر أن نادي النجم الساحلي التونسي، كان تُوج بالبطولة العربية في الموسم الماضي على حساب نادي الهلال بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية في الإمارات.